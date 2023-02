Torino, attivista di Extinction Rebellion fermato e minacciato con la pistola davanti alla sede Rai – Foto e video

Un attivista per l’ambiente di Extinction Rebellion è stato buttato a terra e minacciato con una pistola da una guardia giurata nel corso di un’occupazione della sede della Rai di Torino. Questa mattina, 17 febbraio, tre gruppi di ambientalisti hanno infatti invaso le sedi della Rai, de La Stampa e de La Repubblica del capoluogo piemontese. «Crisi climatica. I governi sono responsabili. Aiutateci a raccontare chi sono i criminali», recitano i loro cartelli. «Governi colpevoli, diRai la verità?», si legge in un altro. In via Cavalli, però, non è andato tutto come previsto: cinque attivisti sono stati bloccati con la forza e uno di loro è stato fermato con la pistola. «Un gesto grave, che si è verificato nel contesto di una manifestazione pacifica, il cui solo obiettivo era sottolineare la necessità di raccontare le responsabilità dei governi nell’aggravarsi della crisi climatica», fa sapere Extinction Rebellion. «Un gesto – aggiungono – che non vedrà, però, alcune conseguenze legali».

Il ragazzo coinvolto: «Non presenterò denuncia. Ecco perché»

Roberto, il ragazzo fermato dalla guardia con la pistola, ha deciso che non presenterà denuncia. «Nonostante l’illegittimità e la gravità del gesto, pensiamo che sia necessario dare una lettura più ampia di quello che è successo questa mattina», ha dichiarato in seguito all’episodio. «Negli ultimi mesi, molte delle contestazioni politiche di questo paese sono state raccontate come violente o volte a destabilizzare l’ordine costituito», ha aggiunto. E ancora: «Quello che è successo oggi, anche se totalmente ingiustificabile, è quindi il sintomo di un clima di allarme e di innalzamento consapevole del conflitto sociale». Gli attivisti che hanno occupato le sedi questa mattina erano tutti a volto scoperto e, come sono soliti fare, quando sono stati fermati dalle guardie si sono seduti a terra e hanno opposto resistenza passiva.

Extinction Rebellion | L’occupazione degli attivisti alla sede della Rai. Torino, 17 febbraio 2023

