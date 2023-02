Dalla neve di plastica alle strane luci prima del terremoto in Turchia – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Si sono ripresentate senza sosta bufale sugli insetti, che secondo chi condivide i post su Facebook sarebbero pericolosi da mangiare a causa dei parassiti che possono annidarsi al loro interno. Altra saga che continua ad arricchirsi di puntate è quella delle fake news sul devastante terremoto in Turchia e Siria, in questo caso ci siamo occupati di strane luci che secondo chi diffonde disinformazione sarebbero apparse in cielo attimi prima del sisma. Come sempre, non mancano le bufale legate ai vaccini contro il Coronavirus, che questa settimana sono stati associati nuovamente all’Aids. Altro tema sempreverde è il clima, con una strana neve che però è un fenomeno piuttosto comune e un complotto sulla piattaforma artica Haarp. Infine, ci occupiamo di un articolo del premio Pulitzer Seymour Hersh sul Nord Stream, e di presunti super caccia russi.

