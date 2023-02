Addio a Ilario Castagner, l’allenatore del Perugia dei miracoli. L’annuncio del figlio: «Se n’è andato il sorriso più bello del calcio italiano»

Lutto nel mondo del calcio. Si è spento oggi all’età di 82 anni Ilario Castagner. Negli ultimi anni commentatore sportivo per le principali tv italiane, Castagner aveva allenato molte squadre di Serie A, e prima ancora era stato egli stesso un giocatore, militando nel Perugia, nel Rimini, nel Prato, nel Legnano e nella Reggiana. E proprio a Perugia Castagner ha scritto le pagine più bella della sua carriera da allenatore. Guidò il Grifone in tre occasioni, dal 1974 al 1980, dal 1993 al 1995 e poi ancora nel 1999. Storica, in particolare l’annata 1978-79, quando Castagner fu il primo allenatore della Serie A a terminare una stagione imbattuto. Quel “Perugia dei miracoli” chiuse il torneo con 19 vittorie e 11 pareggi. Performance impressionante, specie per una squadra di provincia. Non bastò per vincere lo scudetto però: il Perugia arrivò secondo dietro al Milan. Negli anni seguenti Castagner allenò tra le altre anche Inter, Lazio e Milan, riportando quest’ultimo in massima serie nella stagione 1982-1983 dopo la retrocessione in Serie B.

L’annuncio del figlio

A dare la notizia della scomparsa di Castagner è stato, via social, il figlio Federico. «Oggi se n’è andato il sorriso più bello del calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá…».

