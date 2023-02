No! Non esiste una piattaforma mobile Haarp che genera i terremoti nel mondo e controlla il clima

Un sistema radar anti-missili è stato scambiato per una macchina per provocare cataclismi

Potreste aver letto condivisioni Facebook in cui si mostra una presunta «piattaforma mobile Haarp» in mezzo al mare, per esempio qui e qui. Il sistema di antenne realmente esistente in Alaska è sempre stato al centro di diverse teorie del complotto. Oggi è tornata in auge perché viene collegata dai cospirazionisti al recente terremoto in Turchia e Siria. In realtà la struttura visibile nelle condivisioni in oggetto è un radar anti-missili della marina americana denominato Sea-based X-Band Radar.

Per chi ha fretta:

Non esiste una piattaforma mobile del progetto Haarp al largo del Texas.

Non si conoscono tecnologie fisicamente in grado di controllare i cataclismi.

La struttura mostrata è una piattaforma radar anti-missili.

Analisi

La piattaforma mobile Haarp così come viene descritta nella narrazione non sarebbe solo responsabile del terremoto tra Turchia e Siria. Nell’ambito della teoria del complotto delle Scie chimiche è già considerata in grado di controllare il clima. Così sia i precedenti incendi in Australia che le inondazioni in Indonesia sarebbero stati causati dal macchinario mostrato nelle condivisioni.

L’High-Frequency Active Auroral Research Program (Haarp) è un progetto volto a studiare la fisica della ionosfera e si trova in terra ferma. L’apparecchio su cui ricamano i cospirazionisti è come accennato un Sea Based X-Band Radar. Non c’è nulla di misterioso, tanto che il suo funzionamento viene illustrato persino su Wikipedia. L’unica vaga “correlazione” con Haarp è che anche questa struttura, originariamente prodotta in Texas e testata a Pearl Harbor, è stata poi trasferita al largo delle coste dell’Alaska e ha la funzione di individuare eventuali missili balistici.

La piattaforma del Sea Based X-Band Radar in viaggio al largo di Ingleside nel Texas.

Conclusioni

Una piattaforma per individuare missili balistici è stata arbitrariamente identificata come una struttura mobile del progetto Haarp allo scopo di modificare il clima. Il fatto che abbia una struttura “strana” e sconosciuta ai più ha favorito la diffusione di tali contenuti.

