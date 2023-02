Terremoto in Turchia, il calciatore Christian Atsu è morto: il corpo estratto dalle macerie ad Hatay

L’attaccante ghanese della squadra turca Hatayspor Christian Atsu è morto questa mattina in Turchia. In precedenza alcuni media avevano raccontato che l’ex Chelsea e Newcastle era stato estratto vivo dalle macerie del terremoto del 6 febbraio. L’agenzia di stampa Reuters scrive invece che il suo corpo è stato trovato sotto le macerie. Atsu giocava nell’Hatayspor, squadra della provincia del Sud della Turchia devastata dal terremoto. La notizia, che circolava sui giornali del Ghana, è stata confermata dal suo agente Murat Uhzun Mehmet. Il quale ha detto a Reuters che è stato trovato anche il suo telefonino. L’ultimo tweet del calciatore risale al 5 febbraio scorso.

L’Afp cita come fonte l’agenzia turca DHA. Un altro agente, Nana Chechere, aveva smentito la notizia del suo ritrovamento. Atsu, 65 presenze e 10 gol con la nazionale ghanese, nel 2013 era stato acquistato dal Chelsea. Ma con i Blues non aveva mai giocato: è stato in prestito a Vitesse, Everton, Bournemouth e Malaga prima di approdare al Newcastle, con cui aveva giocato 107 partite segnando 8 gol tra il 2016 e il 2021. Dopo una stagione in Arabia Saudita con l’Al Raed segnata dagli infortuni, in estate era stato acquistato dall’Hatayspor con cui ha giocato solo tre partite realizzando quell’unica rete contro il Kasimpasa.

