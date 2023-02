Terremoto in Turchia, morto il portiere dell’Hatayspor. Disperso il compagno di squadra Atsu. Il dramma dell’ex Chelsea dopo il gol della vittoria – Il video

In Turchia si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti del terremoto che oggi ha colpito il Paese anatolico e la Siria. Tra loro c’è anche Christian Atsu, trequartista ghanese 31enne con un nutrito curriculum europeo in forze all’Hatayspor, club della città di Antiochia non lontano dall’epicentro del sisma, vicino alla Siria. Oltre a lui, pare siano dispersi anche altre figure del club: il direttore sportivo Taner Savut e l’interprete del club Emre Aslan, riporta la Gazzetta dello Sport. Mentre è stata accertata la morte del portiere della squadra, il 28enne Eyüp Türkaslan. Sui dispersi non ci sono conferme definitive, ma da ore non si ha traccia dei tre. Nello specifico, sui social, Atsu sembra non essere stato attivo nelle ultime 22 ore.

Il gol vittoria 10 ore prima del disastro

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Prima aveva pubblicato le immagini del gol che ha permesso alla squadra di Antiochia di battere il Kasimpasa, club di Istambul avversario dell’Hatayspor nel turno di campionato della scorsa settimana. La rete, la prima in Turchia per il giocatore africano, è arrivata al settimo di dieci minuti di recupero concessi dall’arbitro oltre il 90esimo. Una punizione beffarda, di mancino, che con un rimbalzo ha ingannato il portiere avversario e fatto esplodere i tifosi dello stadio di casa. Atsu non poteva sapere che meno di 12 ore dopo la rete, buona parte della Turchia sarebbe stata ridotta in macerie. «Una vittoria importantissima per la squadra. Sono felice di essere finito sul tabellino», ha scritto il trequartista nelle sue storie Instagram.

Chi è Christian Atsu

I centrocampista ghanese ha girato tutta l’Europa. Dieci anni fa il Chelsea lo acquistò dal Porto quando ancora era una promessa. Non andò direttamente a Londra Atsu, che venne girato in prestito a Vitesse prima, poi Everton, Bournemouth, Malaga e Newcastle. Arrivato in Turchia l’anno scorso dopo una stagione in Arabia Saudita, il trequartista vanta 65 partite e 9 gol con la nazionale del Ghana.

Il terremoto

Sono almeno 1.500 i morti provocati dalle scosse di terremoto che oggi hanno colpito la Turchia. Almeno altri 800 in Siria. I soccorsi scavano tra le macerie nella speranza che qualcuno ne esca vivo come già successo nelle scorse ore a un bambino nella zona dell’epicentro, e ad altri due nella regione di Malatia. Secondo le stime, la conta delle vittime nei due Paesi potrebbe superare le 10 mila unità. Dopo la prima scossa nella notte, di magnitudo 7,5, questa mattina ne è arrivata un’altra, di magnitudo 7,7. In totale sono state contate oltre 100 scosse di assestamento.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: