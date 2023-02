Atsu morto tra le macerie in Turchia, Lukaku ricorda l’ex compagno di squadra: «Dura da digerire…»

«Riposa in pace fratello, questa è dura da digerire. È stato fantastico frequentarti». Sono le parole del calciatore belga e attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, che ha voluto dedicare un post commovente al collega ghanese dell’Hatayspor, Christian Atsu, che li ritrae insieme in una serie di foto. Quest’ultimo è morto lo scorso 18 febbraio tra le macerie provocate dal terremoto in Turchia. Quando è iniziata a circolare la notizia della sua scomparsa, c’erano alcune speranze. Alcuni media avevano riferito che l’ex Chelsea e Newcastle era stato estratto vivo. Ma poi è arrivata la smentita dal suo agente e così la tragica notizia. Ora a pochi giorni dalla conferma della morte, l’ex compagno di squadra di Atsu all’Everton ha deciso di ricordarlo. «La tua umiltà e il tuo amore per Dio, il modo in cui lavoravi in allenamento, l’amore che avevi per la tua famiglia e i tuoi bambini», scrive nel post Instagram. «Possa Dio dar loro tutta la forza e benedire la tua anima. Ti vorrò bene per sempre», conclude l’atleta. Prima di questa dedica sui social, Lukaku aveva già omaggiato Atsu poco prima, ma sul campo da gioco. Il calciatore belga, dopo il gol a San Siro in campionato contro l’Udinese, ha alzato gli occhi e le braccia al cielo dedicando l’entrata in rete al suo ex compagno di squadra. Un’immagine iconica che Lukaku ha poi condiviso nelle sue stories accompagnata da un «I love you brother».

ATSU / Screenshot stories Instagram di Lukaku con dedica ad Atsu

