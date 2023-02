Scoppia il caos all’amichevole per i terremotati in Turchia, rissa in curva e invasione di campo – I video

Sono arrivati in 17.500 allo stadio per la partita di beneficienza in favore delle popolazioni colpite dal sisma. Ma la gara è stata più volte interrotta per scontri tra tifosi

Sembrava un’idea ben riuscita l’amichevole in Turchia tra Kodžaelispor e Sakajijaspor, organizzata dai due club di seconda serie nazionale per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel sud del Paese. Finché qualcosa sugli spalti del Sakajijaspor è andato storto, con uno scontro tra alcuni tifosi della stessa squadra degenerato in una vera e propria rissa che ha coinvolto diverse decine di persone intorno. Mentre la gara si è fermata per diversi minuti, è dovuta intervenire la polizia per riuscire a riportare la calma, con alcuni feriti portati via in barella dai sanitari a bordo campo. Le tensioni sono andate avanti con un tifoso che ha invaso il campo per mostrare la sciarpa davanti alla curva degli avversari. Gli steward sono riusciti a bloccarlo, mentre i giocatori hanno provato in tutti i modi a calmare gli animi. La partita era stata organizzata dalle due società neroverdi con lo slogan «Siamo dello stesso colore, guariamo insieme le ferite», con lo stadio gremito con 17.500 persone.

