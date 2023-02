L’endorsement di Paola Turci per Elly Schlein: «Ha le spalle forti. Deve essere lei la nuova segretaria del Pd»

Endorsement di Paola Turci a favore di Elly Schlein. «Io ti sostengo perché ti conosco, ti stimo e ho fiducia in te», ha scritto la cantautrice e musicista 58enne su Instagram. «Sei giovane ma hai le spalle già forti per accollarti questo peso (morto). Il 26 febbraio, Elly Schlein deve diventare la nuova segretaria», ha aggiunto in una sua stories in cui ha condiviso un video del profilo della candidata. Nella sua uscita pubblica romana, ieri, la 37enne eurodeputata si è presentata sicura. «Il Pd o cambia o muore. Io non ho nulla da perdere, per questo vincerò le primarie», ha dichiarato, aggiungendo di sentirsi sicura del risultato finale: «Me lo sento. Avverto una mobilitazione incredibile».

L’ultimo miglio del Congresso

La fase congressuale del Partito Democratico si sta avviando verso la chiusura e vede quattro candidati alla segreteria: il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, la deputata Elly Schlein, l’ex presidente del partito Gianni Cuperlo e l’ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli. I due più votati andranno al voto dei gazebo delle primarie aperte, previsto per domenica 26 febbraio. Attualmente, stando agli ultimi dati ufficiali comunicati ieri, l’ex leader di Occupy Pd rincorre, e da lontano, il favorito Bonaccini. Con 71.043 voti, pari al 54,03%, il governatore dell’Emilia-Romagna emerge al momento come preferito dagli iscritti ai circoli; Schlein insegue col 33,91%; più staccati Cuperlo (7,5%) e De Micheli (4,46%). Ma nelle primarie aperte di domenica prossima i giochi potrebbero rimescolarsi, almeno in parte.

PAOLA TURCI | Screenshot di una stories di Turci che sostiene Schlein, 19 febbraio 2023

