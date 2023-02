Il primo compleanno senza Sinisa Mihajlovic, la dedica della moglie e delle figlie sui social

È il primo compleanno senza Sinisa Mihajlovic per la sua famiglia, che sui social lo ricorda con particolare emozione. Oggi 20 febbraio, l’ex allenatore del Bologna avrebbe compiuto 54 anni. A distanza di due mesi dalla sua scomparsa, sua moglie Arianna Rapaccioni a ricordarlo sui social con una foto insieme che ha raccolto tanti commenti di tifosi e amici sotto la frase: «Buon compleanno in Paradiso». A ricordare il calciatore ci sono state anche le figlie, con alcuni scatti tra l’infanzia con il papà e il recente passato, quando Mihajlovic non ha fatto mai mancare il suo sorriso, nonostante la malattia: «Auguri amore della mia vita – scrive la figlia Virginia in una storia su Instagram – ovunque sarai, io sarò. E non saremo mai distanti. Fino a lassù papà, fino all’infinito». L’altra figlia Viktorija aveva ricordato il padre qualche giorno fa, a San Valentino, pubblicando una foto insieme con la dedica: «Auguri vita mia».

Instagram | Virginia Mihajlovic ricorda suo padre che oggi 20 febbraio avrebbe compiuto 54 anni

Instagram | Il ricordo di Viktorija Mihajlovic di suo padre nel giorno di San Valentino

