Sospetta salmonella nel pesto genovese bio di Esselunga, ritirato un lotto dagli scaffali: l’avviso del ministero

Per sospetta presenza di salmonella è stato ritirato dal mercato un lotto di confezioni di tipo “bio” del “pesto con basilico genovese Dop senz’aglio”, commercializzato a marchio Esselunga. Come spiega il ministero della Salute, si tratta del lotto prodotto l’1 febbraio 2023 con scadenza 22/2/2023 e riguarda le confezioni da 140 grammi, prodotto nello stabilimento di Esselunga a Limito di Pioltello, nel Milanese. Il prodotto è stato già eliminato dagli scaffali di tutti i punti vendita della catena di supermercati. A quei consumatori che avessero già acquistato uno dei prodotti del lotto interessato, il ministero chiede di non consumare il contenuto della confezione e di riportare il prodotto nel punto vendita in cui è stato acquistato.

