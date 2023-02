Ita Airways, il cda approva l’aumento degli stipendi per il personale

Il consiglio di amministrazione di Ita Airways «ha approvato l’adeguamento salariale a favore dei propri dipendenti», fa sapere la compagnia di trasporto aereo in una nota. La società spiega di aver superato la fase di avvio e, messi alle spalle i problemi dovuti alla pandemia e gli aumenti del costo del carburante, è pronta a rendere strutturale l’aumento degli stipendi per i propri dipendenti. Adeguare le retribuzioni è «un tassello fondamentale» di attuazione del piano di crescita, per permettere alla compagnia di «valorizzare il personale» formato e addestrato «grazie agli investimenti dell’azienda». La decisione, spiega ancora la società, serve anche a sostenere «una campagna di assunzioni» in un mercato fortemente competitivo. A fine gennaio, il ministero dell’Economia ha annunciato di aver sottoscritto la lettera di intenti di Deutsche Lufthansa AG per acquisire una quota di minoranza di Ita Airways per un possibile ingresso nel capitale da parte della compagnia tedesca.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: