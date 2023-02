Ucraina, il video di Zelensky dopo la visita di Meloni: «Visione comune del valore della pace»

Alla fine di una giornata intensa per i rapporti tra Roma e Kiev, il presidente ucraino ha ringraziato la premier pubblicando sui suoi profili social un riassunto in immagini dell’incontro avvenuto

Alla fine di una giornata intensa per i rapporti tra Ucraina e Italia, il presidente Volodymyr Zelensky pubblica sui suoi profili social un riassunto in immagini dell’arrivo di Giorgia Meloni a Kiev. Con un sottofondo musicale di violini, il video pubblicato sul web mostra la macchina della presidente del Consiglio italiana giungere davanti il palazzo presidenziale nella capitale ucraina. Dal primo saluto tra i due leader alle presentazioni della delegazione italiana, fino al dialogo avuto attorno al tavolo, le immagini raccontano quanto Zelensky ha voluto ribadire anche nel testo pubblicato: «Oggi ho dato il benvenuto a Kiev alla delegazione italiana guidata dalla premier italiana Giorgia Meloni. Noi e l’Italia condividiamo una visione comune del valore della pace. Ecco perché stiamo lottando insieme per fermare il terrore russo il prima possibile, per fermare questa guerra russa completamente ingiustificata e aggressiva». Subito dopo il video-riassunto con i principali momenti dell’incontro, il presidente ucraino ha pubblicato, divisa in due parti, la versione integrale dell’intervento dei due leader.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: