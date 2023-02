Mondiali di snowboard, March e Orcher regalano all’Italia la medaglia d’oro nel parallelo a squadre

Ai Mondiali di snowboard a Bakuriani, in Georgia, l’Italia sale per la prima volta sul gradino più alto del podio. Gli azzurri Aaron March e Nadya Orcher hanno vinto la medaglia d’oro nel parallelo misto a squadre, battendo in finale la coppia austriaca composta da Andreas Prommegger e Sabine Schoefmann. È arrivata quarta invece l’altra coppia italiana, composta da Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso. Si tratta della prima medaglia d’oro conquistata dalla nazionale italiana di snowboard ai mondiali che si stanno disputando in Georgia. Sia per March sia per Orcher, inoltre, si tratta della prima medaglia mondiale in carriera.

Foto di copertina: EPA/GIAN EHRENZELLER | Aaron March durante le qualificazioni in Svizzera (14 gennaio 2023)

