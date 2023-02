I bimbi napoletani vestiti da Osimhen per Carnevale, Mancini spazza le polemiche: «Voi vedete razzismo, io…» – Il video

«Dove alcuni vedono il razzismo, io solo la meraviglia. Lo sport è inclusione e voi bambini siete dei giganti». Così, il ct della Nazionale Roberto Mancini commenta la polemica nata durante il Carnevale sui bambini napoletani mascherati da Victor Osimhen. Ieri, martedì 21 febbraio, era stata la scrittrice campana di origini nigeriane Sabrina Efionay a commentare i volti dipinti di «marrone» dei piccoli tifosi del Napoli e le maschere indossate dagli stessi. «Ogni volta che un giocatore nero eccelle in una squadra (in questo caso, il Napoli) ho sempre un’ansia tremenda per come si pensa che debba essere celebrato. Dalla solidarietà di Sorbillo a Koulibaly che si dipinse la faccia di nero, ai bambini che avete colorato di marrone in “onore” di Osimhen per Carnevale. Credetemi, non è per niente celebrativo. Fa proprio venire la pelle d’oca se pensate che sia solidale, divertente, una maschera o un sostegno al calciatore nigeriano». Un post, questo, che ha aperto un dibattito su cui anche Mancini ha voluto dire la sua, pubblicando nelle sue storie, con tanto di emoticon degli applausi e il testo «Stupendo!», le foto di questi bambini “alla Osimhen”, tutti rigorosamente con la maglia del Napoli.

INSTAGRAM/ROBERTO MANCINI | Il ct della Nazionale risponde alle polemiche sui bambini mascherati dal giocatore del Napoli

