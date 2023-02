Mattarella alle finali di Coppa Italia di volley: «È un grande appassionato»

Ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sugli spalti del PalaEur di Roma per la finale di Coppa Italia di pallavolo maschile. Dopo aver partecipato all’inizio della prima serata del Festival di Sanremo, Mattarella si concede un’altra partecipazione speciale, soprattutto spinta dalla sua passione personale per il volley. Il capo dello Stato sarà presente per la partita di domenica 26 febbraio per la gara conclusiva della final four, a cui parteciperanno Perugia, Trento, Milano e Piacenza. «La sua presenza alla finale certifica l’affetto che nutre verso la pallavolo – ha detto il presidente della Lega pallavolo Serie A, Massimo Righi – dimostrando anche una comunanza di valori col nostro ambiente. Sarà un onore per me accoglierlo al Palazzo dello sport». La passione per il volley di Mattarella è stata confermata anche dal presidente della Federvolley italiana, Giuseppe Manfredi: «Negli ultimi due anni anni ci siamo visti spesso… e questo naturalmente ci inorgoglisce. Il Presidente è un grande appassionato di volley e averlo con noi è un qualcosa che dà lustro e prestigioso alla nostra organizzazione. Permettetemi di ringraziarlo per la vicinanza che continua a dimostrarci». Mattarella aveva già partecipato alla finale di Coppa Italia di volley femminile il 6 gennaio 2021, prima della sua rielezione al Quirinale. In quell’occasione erano stati tanti i cori dedicati a lui che invocavano un bis del suo mandato.

ANSA/AMMENDOLA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegna il trofeo alla capitana della squadra vincitrice della Coppa Italia di pallavolo femminile. Roma, 6 gennaio 2021

