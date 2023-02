Spotify compie 10 anni in Italia: ecco quali sono gli artisti e i brani più ascoltati in Italia dal 2013 a oggi

Spotify festeggia i suoi primi dieci anni in Italia. Arrivata nel 2013 durante il Festival di Sanremo, la piattaforma di streaming musicale, fondata nel 2006 dal finlandese Daniel Ek, ha rivoluzionato il modo di usufruire della musica in tutto il mondo, Italia inclusa. «Le dimensioni del mercato della musica registrata nel 2012 rispetto al 2021 sono più che raddoppiate passando da 150,9 milioni di euro a 332 milioni di euro secondo gli ultimi dati FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana, ndr). Nessun altro servizio di streaming è posizionato come Spotify per la capacità di identificare, amplificare e contribuire a plasmare la cultura locale in Italia e nel mondo», ha dichiarato Federica Tremolada, Managing Director Spotify per il Sud e Est Europa. La classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify nei primi dieci anni in Italia vede in testa Salmo e la sua Il cielo nella stanza. realizzata in collaborazione con Nstasia e pubblicata nel 2018. A seguire, sul podio dei brani più ascoltati troviamo ben due canzoni di Blanco, tra cui Mi fai impazzire (realizzata con Sfera Ebbasta) e, al terzo posto, Notti in bianco. Nella decina dei brani più ascoltati in Italia dal 2013 a oggi non è presente nessuna artista donna, se non Ana Mena nella sua collaborazione con Fred De Palma nel brano Una volta ancora. La terzina che domina la classifica degli artisti più ascoltati su Spotify è dominata dai generi rap e hip-hop e derivati. A dominare la chart maschile è Sfera Ebbasta, a cui fa seguito Guè, mentre al terzo gradino del podio troviamo nuovamente il rapper sardo Salmo. Madame guida invece la classifica delle artiste più ascoltate in Italia dal 2013 a oggi, seguita da Elisa e, al terzo posto, da Alessandra Amoroso. Ma non solo. Spotify ha diffuso anche la classifica dei podcast più ascoltati in Italia. In cima alla classifica Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal, mentre al secondo posto troviamo The Essential di Mia Ceran e al terzo posto il podcast del prof Alessandro Barbero, che con le sue Lezioni e conferenze di storia ha conquistato anche il pubblico dei giovanissimi.

Spotify Italia – La musica più ascoltata negli ultimi 10 anni in Italia

Le canzoni italiane più ascoltate degli ultimi 10 anni in Italia

Salmo – Il cielo nella stanza (feat. Nstasia) Blanco e Sfera Ebbasta – Mi fai impazzire Blanco – Notti In Bianco Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena) Sangiovanni – Malibu Thasup – Blun7 a swishland Rkomi e Junior K – Nuovo range (feat. Sfera Ebbasta) Coez – La musica non c’è Capo Plaza – Tesla (feat. Sfera Ebbasta e DrefGold) Ernia – Superclassico

Gli artisti italiani più ascoltati su Spotify in Italia negli ultimi 10 anni

Sfera Ebbasta Guè Salmo Thasup Marracash Gemitaiz Lazza Capo Plaza Ultimo Rkomi

Le artiste italiane più ascoltate su Spotify in Italia negli ultimi 10 anni

Madame Elisa Alessandra Amoroso Elodie Baby K Ariete Annalisa Mara Sattei Elettra Lamborghini Giusy Ferreri

I podcast più ascoltati in Italia negli ultimi 10 anni

Muschio Selvaggio The Essential Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia Cose Molto Umane di Gianpiero Kesten Demoni Urbani Start – Le notizie del Sole 24 Ore Stories La Zanzara Marco Montemagno – Il Podcast Speak English Now through mini-stories with teacher Georgiana

