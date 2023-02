Crisi nera Fedez-Ferragni? L’indiscrezione: «Lui cercava ospitalità da amici, ma non è andata come sperava»

Sarebbero stati giorni di gelo nell’appartamento a City Life a Milano per la coppia, secondo Vanity Fair che racconta come gli amici non abbiano alcuna intenzione di farsi coinvolgere nei problemi tra i due

Da giorni i fan dei «Ferragnez» sono in preda all’angoscia: cosa sta succedendo nella casa della coppia italiana più chiacchierata del web? Lo scandalo sanremese, scoppiato dopo il bacio appassionato scambiato sul palco dell’Ariston tra Fedez e Rosa Chemical, ha davvero portato definitivamente al limite la sopportazione di Chiara Ferragni? L’ironia sui social dilaga, attraverso la valanga di commenti degli utenti sotto ai post in solitaria della bella influencer: «Guardo ogni minimo dettaglio per vedere dov’è nascosto Federico Lucia Fedez, e voi?». «Anche oggi niente Fedez. Torno domani». E ancora: «Ci vediamo al prossimo post e alla prossima puntata di “Chi l’ha visto”». Mentre il rapper ha fatto sparire le sue tracce (fatta salva un’estemporanea apparizione per attaccare la trasmissione di Mario Giordano Fuori dal coro), c’è chi dice che starebbe provando ad andarsene di casa. Il problema è che non trova amici disposti ad accoglierlo. Almeno questo è quanto scrive Vanity Fair, citando una fonte vicina a entrambi. «È molto peggio di quel che si pensi», ha rivelato la gola profonda. Per il momento, dunque, lui sarebbe rimasto parcheggiato sul divano, nell’attico di City Life, a Milano, in attesa di un chiarimento. I diretti interessati, per il momento, non hanno confermato né smentito le voci che circolano sulla crisi nera che starebbe attraversando la loro coppia. Un silenzio che, secondo molti, ha il sapore di una conferma.

