L’imbarazzo del giornalista baciato in diretta da una donna in Moldavia. La polemica: «E se lo avesse fatto un uomo?» – Il video

Un bel bacio sulla guancia nel bel mezzo della diretta dalla Moldavia. È successo al giornalista Johnpaul Gonzo che si stava collegando con l’emittente australiana 10 News First, di cui è corrispondente per l’Europa. Una donna che passava proprio in quel momento si è avvicinata al giornalista e gli ha detto: «Sei molto carino», lo ha baciato e ha salutato in camera per poi allontanarsi sorridente. Dopo qualche attimo di esitazione, il giornalista ha superato l’imbarazzo e ha ripreso il collegamento. Poco dopo ha pubblicato il video sul suo profilo Twitter, ammettendo tutto il suo stupore: «Di certo non mi aspettavo questa interruzione», ha scritto con l’emoji con le guance rosse. Una scenetta che ai più è parsa simpatica, c’è anche chi dà ragione alla donna del bacio sul giudizio dato al giornalista. Un video che ha fatto il giro del mondo, rilanciato da diversi siti internazionali. Ma c’è anche chi quella scena non la ritiene affatto innocua: «Se lo avesse fatto un ragazzo, le notizie avrebbero parlato di prigione». E un altro gli fa eco: «Purtroppo non posso pensare che a ruoli invertiti, sarebbe stata una storia molto diversa».

