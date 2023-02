Due 14enni aggrediti da coetanei con un martello in uno skate park di Prato. Si fa strada l’ipotesi di una rappresaglia

Un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Lì il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa dopo aver subito un’aggressione per mano di alcuni coetanei mentre si trovava allo skate park di via Colombo, nella chinatown di Prato, assieme a un amico anche lui 14enne. I contorni della vicenda sono ancora confusi, ma pare, secondo quanto riporta La Nazione, che a picchiare gli amici, provocando al più grave dei due una frattura cranica, sia stato un gruppo di ragazzini cinesi, che non si sarebbero fatti problemi a usare un martello o altri tipi di oggetti contundenti. Al momento sembra che la vittima non sia in pericolo di vita. Del caso si stanno occupando gli investigatori della squadra mobile che stanno raccogliendo gli elementi necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Soprattutto, si cerca di capire se l’aggressione dell’altro ieri sia legata o meno a un altro evento simile, avvenuto lunedì, ma a parti invertite, se i dettagli sui fatti dello skate park venissero confermati. Il 20 febbraio, infatti, sempre a Prato, ai giardini di San Boito, un manipolo di ragazzi italiani aveva aggredito un gruppo di giovani cinesi usando – pare – anche bastoni e tirapugni. A questo punto, quella di martedì potrebbe essere inquadrata come una spedizione punitiva, piuttosto che come un diverbio finito male. Le indagini, però, si prospettano difficili, dato che nella zona dello skate park non sono presenti telecamere di sorveglianza che possano fornire i video dell’evento.

In copertina: GOOGLE MAPS / Prato | Lo skate park così come appariva a ottobre 2022

Continua a leggere su Open

Leggi anche: