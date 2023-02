Qatargate, Francesco Giorgi lascia in carcere: resta l’obbligo del braccialetto elettronico

È stato scarcerato dopo due mesi in cella Francesco Giorgi, compagno dell’ex vicepresidente del Parlamento Eva Kaili, anche lei in carcere per l’inchiesta sul Qatargate, con cui ha avuto una bambina. Ex assistente di Antonio Panzeri, per Giorgi resta l’obbligo del braccialetto elettronico. La notizia è arrivata dalla procura federale del Belgio, dopo la delibera che ha seguito l’udienza per il riesame della custodia cautelare, tenutasi questa mattina. Secondo quanto rivelato dal The Times Giorgi, in carcere dallo scorso 9 dicembre, per diverse settimane avrebbe condiviso la cella con Antonio Panzeri, nonostante fossero coinvolti nello stesso caso di corruzione: circostanza che avrebbe potuto consentire loro di coordinare le rispettive testimonianze.

