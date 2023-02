Alfredo Cospito, la Cassazione deve decidere sul 41 bis: le opzioni sul tavolo dei giudici

È iniziata la camera di consiglio della Prima sezione presso la Corte di Cassazione che deve decidere sull’istanza di annullamento presentata dall’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, contro il regime di 41bis a cui l’anarchico è sottoposto. Contro la massima sicurezza, Cospito ha iniziato da 120 giorni uno sciopero della fame allentato negli ultimi giorni per «arrivare lucido» all’udienza di oggi. Tre le strade che si aprono davanti alla Suprema Corte: i giudici potrebbero accogliere l’istanza di Rossi Albertini che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della decisione del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva confermato il 41 bis imposto lo scorso maggio dall’allora Guardasigilli, Marta Cartabia. In questo caso Cospito passerebbe stasera stessa dalla massima all’alta sicurezza, continuando a scontare la condanna di complessivi 30 anni che gli sono stati comminati. La seconda ipotesi è che la Cassazione annulli con rinvio, cosi come chiesto dal procuratore generale Pietro Gaeta. Se così fosse, per il momento Cospito rimarrebbe al 41bis e sarebbe il tribunale a decidere, alla luce di nuovi elementi, se il regime debba essere mantenuto oppure no. Infine, potrebbero essere respinta ogni istanza e a quel punto l’unica strada al momento alle viste sarebbe il ricorso alla Consulta per cui, però, non è ancora stata fissata una data. Da questa mattina ad attenere la decisione è anche un sit-in in solidarietà con Cospito, al quale si è poi aggiunto un piccolo corteo.

