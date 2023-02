Il tir che sbanda, si incendia e precipita da un viadotto sull’A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello

Un tir ha sbandato e ha preso fuoco questa mattina sull’autostrada A1 tra Calenzano e Barberino del Mugello. L’autista è morto. L’incidente si è verificato poco dopo le 7.30 di questa mattina sulla carreggiata in direzione Bologna. L’Anas ha chiuso temporaneamente al traffico il tratto interessato. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Per cause da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante, che è uscito fuori strada all’altezza del viadotto Marinella, e subito dopo ha preso fuoco. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione Quarto Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Sull’A1 si è formato un chilometro di coda in corrispondenza dell’uscita di Calenzano. Il tir trasportava un carico di frutta e verdura. L’incendio del camion si è innescato dopo l’impatto contro il terreno a causa della rottura dei serbatoi del carburante. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo, per cause ancora da stabilire, ha sbandato andando a sbattere prima contro la barriera centrale della carreggiata e poi, dopo aver attraversato le corsie di sorpasso, di marcia e di emergenza, ha abbattuto sul lato destro del viadotto sei elementi delle protezioni laterali, finendo nel vuoto per un’altezza di oltre 15 metri.

