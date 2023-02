Ciro Immobile punta sull’appetito dei parlamentari e compra il Quirinetta Caffè

Il calciatore della Lazio Ciro Immobile, attraverso la società 9 Invest, ha rilevato il 70% delle quote della società che gestisce il Quirinetta Caffè a Roma. La Food4art, che ha in gestione il locale che si trova a pochi passi da Fontana di Trevi e Montecitorio, è stata acquistata al prezzo di 80 mila euro. Venditrice è la Sunchaser Movies di proprietà di Daniela Leoca Ramona. Il valore nominale delle quote ammontava a 7 mila euro. Immobile ha già all’attivo alcune partecipazioni in start-up legate al food delivery. Nel 2018 aveva acquisito lo 0,4% delle quote di Moovenda. Ovvero l’applicazione che consegna a domicilio senza limitazioni chilometriche. Nel 2019 divenne socio di OffLunch, altra app specializzata nella consegna dei pranzi in ufficio. Adesso, visto che il locale si trova vicino sia alla Camera che al Senato, il bomber biancoceleste punta sull’appetito dei parlamentari. D’altronde, è tutto un magna magna no?

