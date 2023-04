«Il peggio è passato, vogliamo solo dimenticare»: il messaggio di Ciro Immobile con la famiglia dopo l’incidente

«Grazie per tutti i messaggi pieni d’amore che ci avete mandato e sopratutto grazie ai dottori e agli infermieri che in questi giorni hanno fatto il possibile per farci stare bene». Sono le prime parole che Ciro Immobile condivide sui social dopo il violento incidente di domenica 16 aprile, quando con la sua auto si è scontrato con un tram della linea 19 a Roma, nella zona di piazza Cinque Giornate, all’incrocio con Ponte Matteotti tra i quartieri Prati e Flaminio. Nel post pubblicato dal capitano della Lazio, è con tutta la sua famiglia: la moglie Jessica Melena e i figli Michela, Giorgi – che indossa il collare ortopedico in seguito all’incidente -, Mattia e Andrea. «Possiamo dire che il peggio è passato», continua l’attaccante della Nazionale, «vogliamo solo dimenticare e andare avanti. E ringraziare Dio per aver protetto le mie bimbe, me e tutte le persone coinvolte». Nell’impatto tra il Land Rover Defender il tram della linea 19 sono rimaste ferite 13 persone, tra le quali il tranviere, nessuna delle quali in modo grave.

