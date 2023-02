Addio a Curzio Maltese: «Si è impegnato fino all’ultimo per un’Italia più giusta»

Curzio Maltese è morto. Il giornalista ed ex europarlamentare era nato a Milano nel 1959 e aveva 63 anni. A dare la notizia il quotidiano Domani, con cui collaborava. Maltese è stato deputato europeo per la lista “L’Altra Europa con Tsipras” dal 2014 al 2019. Stefano Feltri, direttore di Domani, lo saluta su Twitter: «Ci ha lasciati un grande giornalista, che abbiamo avuto il privilegio di avere su Domani. Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell’amore della moglie Paola, si è impegnato fino all’ultimo per un paese più giusto».

Una vita tra politica e giornalismo

Cresciuto a Sesto San Giovanni, all’epoca ribattezzata la «Stalingrado d’Italia», Maltese inizia la sua carriera di giornalista occupandosi di sport e cronaca per diversi quotidiani, tra cui La Notte, La Gazzetta dello sport e La Stampa. È a Repubblica, però, che è legata gran parte della sua carriera. Maltese scrive sul quotidiano romano, nelle vesti di editorialista, dal 1995 al 2021, quando decide di passare a Domani. Nel 2014, si candida alle elezioni europee tra le fila di L’Altra Europa con Tsipras, a sostegno della coalizione della sinistra radicale che vuole portare Alexis Tsipras a diventare presidente della Commissione Europea. Alle urne Maltese è il primo dei non eletti, con 31.980 preferenze, ma riesce a entrare nel parlamento europeo grazie alla rinuncia di Moni Ovadia. Oltre alla carriera politica e alla collaborazione con Repubblica, Maltese ha collaborato come autore televisivo con Corrado Guzzanti, Maurizio Crozza ed Enrico Bertolino. Per Canal+ Italia ha ideato e scritto due documentari sulle vite di Renzo Piano e Paolo Conte

