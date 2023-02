Primarie Pd, il clamoroso dato di Genova letto da David Parenzo a In Onda: i due candidati vanno oltre il 100% dei votanti

Dopo l’arrivo dei primi risultati, non ancora ufficiali, delle primarie Pd che vedono Elly Schlein, e Stefano Bonaccini sfidarsi per la segreteria del partito, il sentore che il risultato potesse risultare qualche sorpresa c’era. Ma non fino a questo punto. Durante lo speciale In Onda sul voto, David Parenzo legge i risultati dei gazebo di Genova. Schlein si attesta al 70.23 per cento delle preferenze, e Bonaccini, pur staccato di svariati punti, arriva al 33.39 per cento, per un rotondo 103.62 per cento totale. Un risultato ben oltre le aspettative, anche della matematica.

Leggi anche: