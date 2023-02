Cosa sappiamo sui voli temporaneamente sospesi sopra i cieli di San Pietroburgo

Nella mattina di oggi, 28 febbraio, lo spazio aereo sopra San Pietroburgo è stato temporaneamente chiuso. Ma se le immagini del cielo sgombro sopra la città non lasciano spazio a dubbi riguardo all’avvenimento, la causa della sospensione appare avvolta da una nube di mistero. Inizialmente le testate russe avevano spiegato l’accaduto menzionando l’esistenza di «un oggetto volante non identificato». A dare la notizia (non confermata) era stata inizialmente anche l’agenzia statale russa RIA Novosti, ma la testata deve aver successivamente rettificato la sua versione, che adesso menziona «motivi del ritardo sconosciuti».

Rapporti dei media non confermati da alcuni organi di stampa russi online, secondo quanto riporta Reuters, hanno riferito che aerei da combattimento erano stati inviati per indagare. Successivamente hanno reso noto che i jet non avevano trovato nulla.

TASS cita invece una fonte a conoscenza del messaggio che avrebbe inviato l’Agenzia federale russa per il trasporto aereo (Rosaviatsiya), il cui testo recitava: «Vi informiamo dell’introduzione di una restrizione temporanea dello spazio aereo nell’area delimitata da un cerchio di raggio di 200 km a tutte le altitudini. Vi chiediamo di utilizzare rotte di volo alternative e assicuratevi avere riserve di carburante. Le informazioni sulla cancellazione saranno comunicate in un secondo momento». Le immagini satellitari, pubblicate anche da Anton Gerashchenko – consigliere del ministero dell’Interno ucraino -, mostravano il cielo sopra la città completamente privo di aerei in avvicinamento.

A distanza di poche ore i funzionari della città hanno annunciato la ripresa del normale traffico aereo, e la revoca del divieto di circolazione avvenuta intorno alle 12:00 (ora locale). Non c’è stato alcun commento ufficiale su ciò che ha causato l’interruzione o su come è stato esaminato il presunto oggetto sconosciuto. In un briefing a margine della ripresa dei voli, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il presidente Vladimir Putin è stato tenuto pienamente informato della situazione. Ma non sono stati fatti commenti sulle cause dell’interruzione, durata circa un’ora. Secondo le immagini mostrate dal sito web FlightRadar24, gli aerei hanno ricominciato ad atterrare e decollare regolarmente all’aeroporto.

