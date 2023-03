La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: cosa significa il viaggio di Giorgia Meloni in India? Il video

Giovedì 2 marzo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà, nuovamente, il primo ministro indiano, Narendra Modi, questa volta a New Delhi. La prima stretta di mano – lo scorso novembre – ha avuto come palcoscenico Bali, in occasione del summit G20. Ma qual è lo scopo di questo incontro e in quale contesto si inserisce la visita di Meloni in India? «L’obiettivo è il rafforzamento della cooperazione in ambito di difesa per guadagnare qualcosa a riguardo, firmando un memorandum securitario e garantendo produzione di specifici armamenti. L’Italia di solito si muove così», spiega il direttore della rivista Domino, Dario Fabbri. «Sul piano tattico questo viaggio è invece benedetto dagli americani perché si genera nell’illusione che l’India possa essere allontanata dalla Russia attraverso la firma – non soltanto con l’Italia, ma anche con gli Usa e con altri Paesi occidentali – di accordi di tenore militare ed economico».

