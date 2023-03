Il giallo della moglie e marito uccisi in casa a Carovigno, i corpi in due stanze diverse: nessuna traccia dell’arma

Non è stata ancora trovata l’arma da fuoco usata per uccidere Antonio Calò, 70 anni, e Caterina Martucci, 64 anni, i due coniugi trovati morti in casa ieri sera a Carovigno, nel Brindisino. Gli inquirenti sono sempre più convinti che si sia trattato di un duplice omicidio, escludendo quindi l’ipotesi dell’omicidio-suicidio che nelle prima battute di indagine era stata valutata ancora possibile. I corpi dei due coniugi sono stati trovati in due stanze diverse del casolare di campagna in cui vivevano: l’uomo era steso per terra all’ingresso, mentre la moglie era in camera da letto. L’abitazione non aveva un sistema di videorsorveglianza. A dare l’allarme ieri, 1 marzo, era stato uno dei fratelli di Calò, che vive poco lontano dal casolare. L’uomo si sarebbe insospettito non ritrovando il fratello al bar dove di solito si incontravano. Avrebbe provato a telefonargli, ma senza riuscire a mettersi in contatto con lui. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe quindi raggiunto il casolare, ma dopo aver bussato non ha ricevuto riposta. A quel punto ha chiamato i carabinieri.

