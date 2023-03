Polonia, il caso della suora ubriaca che causa un incidente. Prova a dare la colpa a un’amica: arriva la condanna

Non potrà guidare per i prossimi tre anni una suora che in Polonia aveva causato un incidente stradale dopo essersi messa alla guida sostanzialmente ubriaca. Per di più suor Barbara M., riporta tko.pl, aveva anche provato a ingannare la polizia, addossando la colpa sull’amica che era con lei in auto. L’incidente risale al 9 dicembre 2021, quando la religiosa a bordo di una Fiat non aveva dato la precedenza a un’Audi guidata da un 37enne, provocando l’incidente. Consapevole di quanto avesse bevuto prima di mettersi al volante, la religiosa si è allontanata assieme all’amica che viaggiava con lei. È quindi riuscita a convincerla a prendersi ogni responsabilità, raccontando agli agenti che era lei a guidare l’auto. Una versione che non ha convinto a lungo la polizia. Le due sono state sottoposte all’alcol-test, da cui è emerso che la suora aveva un tasso alcolemico di 0,99 mg/l nel sangue. La religiosa è stata così denunciata per guida in stato di ebbrezza, per essere poi condannata dal tribunale di Olszytn che le ha tolto la patente per i prossimi tre anni e multata per 428 euro.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: