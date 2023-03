«Ebrea aschenazita», «pagata da Soros»: quando cominciano gli attacchi antisemiti contro Elly Schlein

Secondo quanto riportato dall’ultima relazione annuale dell’Osservatorio antisemitismo, i dati del 2022 presentano una crescita degli atti discriminatori contro gli ebrei rispetto al 2021. Tra questi troviamo Liliana Segre, la quale continua ad essere la vittima principale degli attacchi diretti, tra offese e minacce, a seguito di ogni sua dichiarazione pubblica. L’Osservatorio tiene conto anche degli attacchi rivolti contro quelli che vengono considerati ebrei senza esserlo, come la neo segretaria del PD Elly Schlein. Nei giorni prima del voto delle Primarie, e a seguito della sua elezione, sono circolati diversi meme e messaggi antisemiti associati alle teorie del complotto: secondo alcuni utenti, gli ebrei avrebbero lavorato 2000 anni per vendicarsi di tutti quelli che li avevano cacciati, per ultimi gli italiani. Secondo l’Osservatorio, il probabile effetto scatenante degli attacchi nei confronti di Elly Schlein sarebbe la candidatura dello scorso alle Primarie del PD, periodo in cui era iniziato a circolare il testo del meme dove viene definita «ebrea aschenazita».

Il testo circolava già nel corso della mattina del 2 ottobre 2022, poi copia incollato da diversi utenti Facebook con il nome e cognome della presunta autrice:

LA SCELTA. Elly Schlein.

Mega miliardaria.

Figlia di un luminare.

È cittadina americana, Svizzera e italiana.

Ha fatto campagna elettorale per Obama.

Vice governatore dell’Emilia Romagna.

Bisessuale.

Sensibile a tematiche del mondo lgbtq+

Ebrea aschenazita

Mai visto un povero.

Mai vista una fabbrica.

Mai vista una casa popolare.

Mai lavorato. Sarà il nuovo Segretario del PD. Secondo la dirigenza del PD è la persona giusta per avvicinarsi ai problemi del popolo e della classe lavoratrice!! Questi ci prendono per il culo. (Evelina Scala)

Elly Schlein viene definita «ebrea aschenazita». Come riportato dall’Osservatorio, il termine «askenazita» (non «aschenazita») viene usato non per il suo significato originale, ma per indicare gli ebrei come cattivi e onnipotenti che ordiscono oscure trame «da dietro le quinte dei potentati internazionali». Di fatto, tra le immagini e i post diffusi contro la segretaria del PD troviamo riferimenti a presunti collegamenti con il finanziere George Soros e altri nomi citati nel mondo dei teorici del complotto. Non è un caso che il testo sia circolato nelle chat e canali Telegram gestiti da complottisti antisemiti. Difficile pensare che le false narrazioni siano state diffuse per screditare l’allora candidata alle Primarie al fine di impedirne l’elezione, non riscontrando nell’elettorato democratico tendenze antisemite rispetto ad altre realtà politiche ben note.

