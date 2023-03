Imbruttita e col nasone “evocativo”: riecco gli stereotipi su Elly Schlein fatti vignetta

Si tratta forse di uno sfortunato incidente, nel giorno in cui per tradizione il giornale non è direttamente visionato dal direttore Travaglio, ma la caricatura a tutta pagina che accompagna l’articolo biografico su Elly Schlein sembra copiata da un giornale tedesco di novant’anni fa. L’illustrazione pubblicata sul Fatto Quotidiano è opera di Francesco Federighi e la didascalia che l’accompagna ci ricorda che Elly «è figlia di Melvin Schlein, americano, ebreo ashkenazita». Tanto per spiegare il nasone. E guardandola non può che tornare in mente quando la segretaria del Partito Democratico si lamentò degli insulti al suo naso. In un’intervista rilasciata a Tpi Schlein parlò di un «esercito di haters» e disse che il suo naso «è diventato due cose insieme: prima un simbolo e subito dopo un bersaglio».

La vincitrice delle primarie Dem non è ebrea: «La trasmissione avviene per via matrilineare». Mentre il suo naso, «senza dubbio una parte importante, è tipicamente etrusco. Poi c’è la storia che io proverrei da una ricca famiglia ebraica. Macché! Mio nonno si è spaccato la schiena per dare un futuro migliore ai suoi figli ma è morto presto. La mia ricchezza è un’altra fake news di provenienza antisemita. Provengo da una normalissima famiglia borghese». Invece la teoria del naso adunco o camuso è uno stereotipo antisemita che risale al Medioevo, quando gli ebrei venivano rappresentati con un naso a forma di uncino. Secondo l’Osservatorio sull’Antisemitismo la “teoria” ha radici ancora più antiche: risale all’associazione dello Shabbat con il dio Saturno. gli israeliti durante il Sabato non potevano accendere fuochi e mangiavano solitamente cibi freddi. I Romani ne deducevano una corrispondenza tra ebrei a Saturno. Che era spesso raffigurato attraverso rapaci antropomorfizzati e dai becchi adunchi. L’Osservatorio ha fatto notare nei giorni scorsi che gli attacchi a Schlein sono cominciati ei giorni prima del voto delle Primarie. A seguito della sua elezione sono circolati diversi meme e messaggi antisemiti associati alle teorie del complotto

Continua a leggere su Open

Leggi anche: