Dagli orecchini fascisti di Giorgia Meloni agli alimenti fatti di plastica – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ci siamo occupati di un paio di fantomatici orecchini raffiguranti Mussolini che secondo alcuni sarebbero stati indossati dal presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Come ormai di consueto, continuano le bufale sugli insetti nel cibo, alle quali si sono aggiunti coloro che credono che venga utilizzata anche la plastica. Prosegue anche la disinformazione sul deragliamento in Ohio, così come quella sui vaccini e sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: