F1, inizio di stagione da dimenticare per la Ferrari di Leclerc: costretto al ritiro per un guasto. In Bahrein trionfa Verstappen

Anno nuovo, copione invariato. Max Verstappen su RedBull l’ha fatta da padrone nel primo Gran Premio di Formula 1 della stagione, disputato oggi in Bahrein: scattato dalla pole position, il campione del mondo in carica ha fatto sua la prima corsa del Mondiale 2023. Dietro di lui è arrivato il compagno di scuderia Sergio Perez. Terzo posto per l’ex ferrarista Fernando Alonso, che corre ora su Aston Martin. La prima Ferrari giunta al traguardo è quella di Carlos Sainz, piazzatosi quarto davanti a Lewis Hamilton. Male, anzi malissimo, è andata la gara invece per l’altra auto rossa, quella di Charles Leclerc, costretto al ritiro al 41esimo giro. «No power», si sente dire tristemente al monegasco via radio prima di parcheggiare la sua SF-23 a bordo pista: un triste epilogo, dopo che già in mattinata sulla sua monoposto era stato eseguito il cambio della centralina elettrica e della batteria. La prima ipotesi del problema riscontrato in gara sembra essere quello di guasto all’endotermico. Ciò che è certo è l’inizio infausto della stagione per Leclerc, chiamato ora al riscatto nel prossimo Gran Premio, tra due settimane in Arabia Saudita.

