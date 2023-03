Le fiamme sono state domate e non ci sarebbero danni per l’ambiente

Un incendio è divampato in un impianto di gas combustibile nella città di Vidnoye, vicino a Mosca. Secondo la Tass, che cita un portavoce del ministero russo per le emergenze, non ci sono feriti. L’incendio, scrive l’agenzia di stampa russa, è stato contenuto e non ci sarebbero danni per l’ambiente. L’impianto è di proprietà dell’azienda Moscow coke gas works che produce anche benzolo e catrame di carbone.

In aggiornamento

