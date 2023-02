Maxi-incendio nella fabbrica di droni in Lettonia: in fiamme l’impianto che serve anche l’Ucraina – I video

Nel pomeriggio di oggi, 7 febbraio, un incendio è scoppiato in una fabbrica della società Edge Autonomy, in Lettonia. L’azienda produce droni, anche per le Forze Armate ucraine. Le fiamme sono divampate, nello specifico, a Marupe (vicino Riga): il servizio statale antincendio e di protezione (VUGD) ha raccomandato ai residenti della città di chiudere le finestre e le porte delle case, e di spegnere la ventilazione, a causa del fumo che ha iniziato a diffondersi nell’aria, e che può essere nocivo per la salute. Secondo quanto riportano i media locali, un ampio dispiegamento di forze starebbe provando a correre ai ripari: quasi 50 vigili del fuoco, nove autocisterne, tre scale e un camion chimico sono coinvolti nelle operazioni di estinzione.

Edge Autonomy (precedentemente UAV Factory) è considerata uno dei principali produttori di tecnologia dei droni di livello mondiale: rifornisce clienti pubblici e privati in quasi 70 paesi. Solo due settimane fa, i media locali hanno dato notizia delle consegne di droni all’Ucraina a seguito di una campagna di donazioni pubbliche. Una volta domate le fiamme, bisognerà chiarire la causa dell’incendio. E appurare se si sia trattato di un incidente o di un attacco deliberato.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: