Tragedia a Treviso, si schiantano con l’auto contro un albero: morte due ragazze di 17 e 19 anni. Gravi due ragazzi

Sono ricoverati in codice rosso i due ragazzi che viaggiavano con le due amiche. Alla guida un 19enne di Pordenone

Due ragazze sono morte a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, dopo che la loro auto è uscita di strada andandosi a schiantare contro un platano. Si tratta di Eralda Spahllari, 19enne di origini greche residente a Ponte di Piave, e Barbara Brotto, 17enne di Oderzo. Due ragazzi che erano a bordo con loro sono rimasti feriti, salvati dai vigili del fuoco che li hanno estratti aprendo le lamiere della Bmw. I due giovani sono stati portati in ospedale in codice rosso, uno a Treviso e l’altro a Mestre. A guidare l’auto, una Bmw 420, c’era uno dei feriti, un ragazzo di 19 anni di Pordenone, che avrebbe perso il controllo dell’auto, sbandando a sinistra e finendo contro l’albero sul lato opposto al proprio senso di marcia. Le vittime sono una 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave e una 17enne di Oderzo, nel Trevigiano.

