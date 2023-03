Incidente a Motta di Livenza, chi erano Eralda e Barbara: le due ragazze morte nello schianto contro un platano

Sono la 19enne Eralda Spahllari e la 17enne Barbara Brotto le due ragazze morte in un’incidente stradale a Motta di Livenza dopo che la Bmw 420 su cui erano a bordo ha perso il controllo e si è schiantata contro un platano. La prima è una ex studentessa della scuola Lepido Rocco (Motta di Livenza) e faceva la cameriera, ha origini greche, ma è residente a Ponte di Piave. Mentre la seconda è di Oderzo. Entrambe, secondo le prime informazioni disponibili, erano sedute sui sedili posteriori. Assieme a loro c’erano altri due coetanei che invece erano davanti che sono, al momento, gravemente feriti. Alla guida c’era un ragazzo di 19 anni residente a Pravisdomini (Pordenone), ma nato a Portogruaro. Si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Stando a quanto si apprende, avrebbe sbandato a sinistra della carreggiata finendo contro un albero che si trovava sul lato opposto del senso di marcia. Accanto a lui un amico di 18 anni di Motta di Livenza che invece è stato trasportato in ospedale a Mestre, in condizioni molto serie. In queste ore, i carabinieri stanno sentendo anche altri 4 giovani che al momento dello schianto erano a bordo di una Volkswagen Polo e che insieme ai quattro coinvolti nell’incidente sembra che stessero andando a trascorrere la serata insieme. Intanto, le autorità indagano su quanto accaduto e si attendono gli esiti degli esami effettuati sul giovane conducente per accertare se abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida.

Foto copertina: la 19enne Eralda Spahlari, vittima dell’incidente mortale a Motta di Livenza, Treviso

