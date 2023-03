Stangata per Neymar, stagione finita per il brasiliano: «Deve operarsi alla caviglia»

Si deve fermare Neymar, costretto a operarsi alla caviglia destra e rispettare lo stop che i medici stimano in almeno tre mesi. Per l’attaccante del Paris Saint-Germain la stagione è praticamente finita. Già nei giorni scorsi aveva confermato di non essere in condizioni per scendere in campo contro il Bayern Monaco, per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il Psg in un comunicato ha spiegato che Neymar aveva avuto «diversi episodi di instabilità alla caviglia destra negli ultimi anni. Dopo l’ultima distorsione il 20 febbraio, lo staff medico del Psg ha consigliato un’operazione di riparazione ai legamenti, per evitare un grosso rischio di recidiva. Tutti gli esperti consulti – aggiunge la società – hanno confermato queste esigenza. L’intervento verrà eseguito nei prossimo giorno presso l’Aspetar hospital di Doha. È previsto uno stop di 3-4 mesi». Si chiude così una stagione in cui O’Ney ha potuto essere protagonista con il suo Brasile ai Mondiali in Qatar, segnando per esempio un gol spettacolare nei quarti contro la Croazia, che ha eliminato i blraugrana ai rigori. E nonostante la concorrenza nel reparto del Psg di Messi e Mbappé, il brasiliano ha portato a casa 18 gol in 29 partite, di cui 13 in campionato e due in Champions.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: