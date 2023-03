Cuba, paura sul volo diretto in Florida: problemi al motore e fumo in cabina, poi l’atterraggio d’emergenza – Il video

Un aereo di linea della Southwest Airlines, decollato da Cuba per un volo diretto in Florida, ha avuto un problema al motore ed è tornato all’Avana per un atterraggio di emergenza domenica. Lo hanno dichiarato le autorità cubane. L’aereo era un Boeing 737 della Southwest Airlines 3923 diretto a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti. Non ci sono feriti. Secondo quanto riferito dalle autorità cubane il volo ha avuto problemi al motore dopo aver colpito degli uccelli. Il fumo è penetrato all’interno della cabina dell’aereo. Il Boeing 737 trasportava 147 passeggeri e un equipaggio di sei persone.

