L’esecuzione shock dei soldati russi, la denuncia dei media di Kiev: «Così uccidono un prigioniero ucraino disarmato» – Il video

Il video mostra l’uomo che dice qualcosa in ucraino, fa un ultimo tiro di sigaretta e viene crivellato di colpi. Il governo di Kiev ha condannato il gesto: «Un altro crimine di guerra di Mosca»

Le truppe russe hanno ucciso a sangue freddo un prigioniero ucraino disarmato e ripreso la scena mentre lo insultavano. Il video shock, pubblicato dal giornale on-line Ukrainska Pravda, mostra l’uomo che dice qualche parola in ucraino, fa un ultimo tiro di sigaretta e viene crivellato di colpi. Secondo quanto riporta il quotidiano ucraino, prima di essere freddato dai soldati russi, la vittima avrebbe esclamato: «Gloria all’Ucraina». Al momento non è ancora chiaro dove e quando sia stato girato il video. Il governo di Kiev, tramite il capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, ha condannato il gesto. «Uccidere un prigioniero è un altro crimine di guerra russo. Si tratta di una mirata politica del terrore, che è mascherata dalla propaganda del Cremlino con miti sui “nazisti”. Ci sarà una punizione per ogni crimine di guerra del genere. Nessuno può nascondersi: troveremo tutti», si legge nel tweet di Yermak.

