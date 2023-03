Roma, Maurizio Costanzo “ospitato” nella tomba di Monica Vitti al Verano

La bara di Maurizio Costanzo si trova nel cimitero monumentale del Verano a Roma. E, racconta oggi Repubblica, il giornalista morto il 24 febbraio è stato sistemato in un «posto di passaggio». Ovvero in una sepoltura provvisoria che aveva ospitato Monica Vitti. Che adesso invece si trova in una tomba di famiglia sempre al Verano. Gli ammiratori, racconta il quotidiano, si piazzano davanti al loculo come se fossero davanti al televisore e gli parlano. «Grande Maurizio, una vita e una morte semplice. Sono venuto a trovare mio figlio che studia a Roma ma non potevo non salutare questo grande personaggio», racconta Tanino che arriva da Agrigento. C’è chi fotografa la lapide: «È così da lunedì scorso, da quando è arrivato il signor Costanzo», spiega la dipendente all’accoglienza. «Noi sappiamo a memoria la sua collocazione: passaggio 8, fila II, numero 11». Il vicino di Costanzo è Francesco Spada, morto nel 1873. «Uomo integerrimo e dotto», ha fatto scolpire sul marmo la famiglia. E c’è persino chi fa tour tra le tombe famose: Garibaldi, Mameli, Ungaretti, Trilussa, Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi. «Giriamo da tre ore col gps acceso e ci siamo imbattuti anche nella tomba dei Casamonica», dice Daniele.

