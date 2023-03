Twitter non funziona (di nuovo), la frustrazione di Elon Musk: «Questa piattaforma è così fragile»

Ancora problemi con Twitter per molti utenti. Ad annunciarlo è la stessa piattaforma di microblogging di Elon Musk. «Alcune parti di Twitter potrebbero non funzionare come previsto in questo momento». La causa, si legge nel tweet, è da ricondurre a «una modifica interna che ha avuto alcune conseguenze indesiderate. Ci stiamo lavorando ora e condivideremo un aggiornamento quando sarà risolto». Lo conferma anche un’analisi di Netblocks, che registra rallentamenti del servizio. Per questo motivo sta iniziando a circolare sul social network l’hashtag #Twitterdown da parte di utenti che lamentano un disservizio nella condivisione di immagini, collegamenti e video. Anche il sito downdetector.com ha riscontrato un picco di malfunzionamenti a partire dalle 18, ora italiana. «Questa piattaforma è così fragile», commenta Elon Musk assicurando che il problema sarà risolto rapidamente. L’ultimo disservizio della piattaforma, qualche giorno fa, ha attirato critiche sul proprietario del social network e sull’assottigliamento per i licenziamenti dei vari team che lavorano all’interno della società.

