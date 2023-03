Caltanissetta, la nipote di Messina Denaro rimette il mandato e rinuncia a difenderlo nel processo per le stragi Falcone e Borsellino

Lorenza Guttadauro, l’avvocatessa nipote del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro ha rinunciato a difendere lo zio, in carcere dallo scorso 16 gennaio, nel processo che lo vede imputato come mandante delle stragi Falcone e Borsellino. Lo scrive il quotidiano La Repubblica. Guttadauro avrebbe dovuto tenere la sua arringa in difesa di Messina Denaro domani mattina nell’aula della corte d’assise d’appello di Caltanissetta, ma non lo farà – riferisce il quotidiano romano – in quanto ha rinunciato al mandato affidatole. A quanto è dato sapere, la legale continua per il momento a difendere lo zio nell’altro processo che lo vede imputato a Palermo. La scorsa settimana la madre di Lorenza Guttadaura, la sorella del boss Rosalia, era stata arrestata dai Ros dei carabinieri con l’accusa di associazione mafiosa.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: