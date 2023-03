L’ultima scelta di Fuortes

La Rai firmerà nei prossimi giorni un contratto da 350 mila euro l’anno con una società privata specializzata in risorse umane, dandole l’incarico di valutare il proprio personale non giornalistico (dirigenti, quadri e impiegati), consegnando poi all’azienda una pagellina di «valutazione potenziale per orientamento alla carriera». Sarà in base a quei voti che si potrà aspirare all’interno dell’azienda di viale Mazzini ad avanzamenti di carriera e di stipendio come alle nomine più importanti alla guida di canali, reti e macrostrutture aziendali. In una azienda dominata storicamente dalla politica, dove nessuna casella viene occupata senza l’okay dei partiti di maggioranza e opposizione, potrà sembrare una grande ipocrisia, ma l’amministratore delegato Carlo Fuortes, d’accordo con i suoi collaboratori, ha voluto a febbraio il lancio di una procedura aperta per la ricerca dei possibili valutatori esterni chiudendola lo scorso 6 marzo dopo avere individuato un vincitore, al momento non ancora reso pubblico.

Secondo le regole di ingaggio per compilare quella pagella utile alla carriera, la squadra dei valutatori dovrà incontrare personalmente i singoli dirigenti e i quadri in sessioni individuali «della durata minima di 4 ore», in cui verranno effettuati «test, interviste strutturate, mirate ad analizzare ciascuna delle competenze chiave identificate». Per gli altri dipendenti previste invece sessioni di gruppo di minimo 6 ore, con massimo otto partecipanti alla volta che devono essere «testati sia con prove di gruppo che con prove individuali». Sarà la Rai stessa a fornire di volta in volta gli elenchi di personale che entro 15 giorni deve essere sottoposto a valutazione. La maggiore parte dei test sarà svolta a Roma, ma i valutatori si sposteranno anche nelle sedi Rai di Torino, Napoli e Milano. Alla fine verrà compilata in tre copie la pagella, per consegnarla ai diretti interessati, ai diretti superiori gerarchici e alla direzione generale del personale Rai. Ma è assai probabile che una quarta copia non ufficiale faccia poi il giro dei palazzi della politica, dove si prendono le reali decisioni sulla carriera, almeno dei dirigenti Rai.

