Cristina Scuccia, l’ex suora lancia il suo nuovo singolo (in abiti “civili” e tacchi argento): «La ricerca della felicità è possibile»

Si intitola La felicità è una direzione. Ed è il nuovo singolo di Cristina Scuccia, che segna ufficialmente l’inizio della sua nuova vita “in abiti civili”. Ad annunciarlo è stata proprio l’ex suora con un post su Instragram. «La ricerca della felicità è possibile! Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire. Ma cos’è la felicità? Forse come dice la canzone è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima. Vorresti continuare questo viaggio con me?», si legge nel post di lancio. Dopo il successo a The Voice nel 2013, la cantante aveva abbandonato gli abiti dell’ordine delle Orsoline della Sacra Famiglia per trasferirsi in Spagna. Una scelta sofferta, arrivata al culmine di un travagliato periodo passato in lockdown in convento. «Sono stati tre anni di travaglio interiore. Soprattutto durante il Covid questo malessere si è intensificato, tanto che ho chiesto aiuto a una professionista affinché mi desse una mano a fare chiarezza e a non sentirmi sbagliata. Quando alla fine ho preso la decisione definitiva, ero serena», aveva raccontato in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Ma ora la 32enne, che si mantiene come cameriera in Spagna, sembra aver grandi progetti, non solo musicali e presenta il suo nuovo video sorridente, in tailleur e tacchi a spillo argentati. Come anticipato da TvBlog, la 32enne partirà per l’Honduras a breve, per prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei famosi su Canale 5.

Leggi anche: