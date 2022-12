Cristina Scuccia, la crisi durante il lockdown e la rinuncia al velo prima della morte del padre: «Mi sentivo sbagliata»

«Sono stati tre anni di travaglio interiore. Soprattutto durante il Covid questo malessere si è intensificato, tanto che ho chiesto aiuto a una professionista affinché mi desse una mano a fare chiarezza e a non sentirmi sbagliata. Quando alla fine ho preso la decisione definitiva, ero serena». Cristina Scuccia, l’ex suor Cristina vincitrice di The Voice nel 2014, ha raccontato altri dettagli della sua decisione di togliersi il velo e indossare abiti civili in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Una scelta sofferta, arrivata al culmine di un travagliato periodo passato in lockdown in convento. «Ci siamo ritrovate ferme, senza più attività, sole con noi stesse. Cucinavamo tanto, soprattutto piatti siciliani. Uscivo solo per fare la spesa, essendo la più giovane, ma è stato un periodo molto destabilizzante», confida la 34enne, che dopo aver chiesto un anno sabbatico «con una lettera scritta di proprio pugno» come prevede l’iter, «ho chiesto di uscire ufficialmente prima della conclusione» dei 12 mesi. La cantante, che ora si mantiene come cameriera in Spagna, aveva preso i voti perpetui l’8 settembre 2019. «Il 2 novembre 2021, quando ho raggiunto mio papà in Sicilia perché stava male, è stato il giorno in cui sono uscita dal convento, l’ultimo in cui ho indossato gli abiti religiosi: una decisione meditata a lungo, anche con le suore e la congregazione. Non ho vissuto benissimo il ritorno a casa – ammette Cristina – in Sicilia c’erano tante persone che conoscevo e non mi andava di giustificare il fatto di non avere più l’abito. La mia decisione la conoscevano solo i miei familiari e durante il funerale di mio padre le persone non capivano cosa stesse accadendo, perché fossi in borghese, anche se c’erano le suore con me».

