Cristina Scuccia, la prima esibizione senza velo. «Vivo a Madrid ma non faccio più la cameriera. L’uomo giusto? Arriverà»

Con o senza velo, Cristina Scuccia, ex suor Cristina, non smette di seguire la sua grande passione per la musica. Tornata negli studi di Verissimo, dove pochi mesi fa aveva annunciato di aver lasciato il convento cambiando radicalmente vita in quel di Madrid, la giovane si è esibita con il suo primo singolo musicale La felicita è una direzione. «Vivo in Spagna ma non faccio più la cameriera», racconta Scuccia, annunciando ufficialmente la sua volontà di intraprendere la carriera da cantante. «Adesso sono felice e sto bene. Ho lavorato tantissimo e il mio passato fa parte di me. In questi mesi tantissimi religiosi mi hanno scritto e mi fa piacere. Lasciare non è stato un passaggio facile». Dopo la vittoria alla seconda edizione di The Voice of Italy e un periodo passato a Madrid a lavorare in un ristorante, la ex suora racconta il suo periodo felice anche grazia alla musica e al brano uscito lo scorso 17 marzo. «Ho amato il concetto in sè, il titolo mi rispecchia», spiega parlando della sua canzone La felicità è una direzione. «Io non sono mai pienamente felice perché dentro di me c’è sempre quella cosa di non accontentarmi mai che mi spinge a fare di più e a cercare la felicità». Oltre al grande amore per la musica, Scuccia ha parlato anche della possibilità di trovare un compagno di vita. «Sono ancora single ma sono io che non do proprio la possibilità, sono nella fase della vita in cui è il mio tempo e me lo godo tutto. L’uomo giusto arriverà», ha spiegato la giovane, pronta a far uscire il prossimo 22 marzo anche il videoclip del suo nuovo singolo. L’artista nel salotto di Verissimo non ha mancato poi di ringraziare la sua famiglia a cui è molto legata per averla sostenuta nel difficile cambiamento di vita. Dopo il videomessaggio ricevuto dalla madre, che si è detta orgogliosa di lei, Scuccia ha ricordato il padre Biagio scomparso diversi anni fa, proprio in occasione della festa del papà. Una delle ultime notizie che hanno riguardato l’ex religiosa poche settimane fa è stato l’annuncio di una imminente esperienza televisiva: dopo aver lasciato il convento Cristina Scuccia sarà una delle concorrenti del reality di sopravvivenza L’Isola dei Famosi.

