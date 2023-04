Cristina Scuccia agli hater che l’accusano di essere “troppo sexy”: «Non perdonano niente a una donna, figurarsi a un’ex suora: mi interessa solo il giudizio del Signore»

«Mi criticavano da suora e mi criticano adesso, ma chi siamo noi per giudicare?». Risponde così, l’ex religiosa Cristina Scuccia agli hater che l’accusano di esser diventata «troppo sexy» nel videoclip pubblicato insieme al suo primo singolo La felicità è una direzione. «A una donna non si perdona quasi niente, figurarsi a un’ex religiosa», confessa sulle pagine di Repubblica. Nonostante la decisione di lasciare il convento, cambiando di fatto radicalmente la sua vita, per Scuccia l’unico giudizio davvero importante è «quello del Signore». E a chi parla senza conoscerla, manda un messaggio: «Mi farò conoscere meglio. Del resto, siamo tutti creature imperfette e fragili». Perché dopotutto, spiega Scuccia, «Suor Cristina era l’involucro, ma sono sempre io. Ho cambiato – dice – abito, ho smesso di perdonarmi e ho cominciato ad accettarmi».

A metà marzo, la giovane si era esibita con il suo primo brano negli studi di Verissimo. Gli stessi che hanno fatto da “palcoscenico” alla sua vita da laica. «Durante il Covid ho capito che la vita religiosa non era più il mio posto», dice. «Ora sono qui e sono più serena». Prima di lasciare il velo, Suor Cristina era un’orsolina della Sacra Famiglia: «Sono stata per dieci anni a Milano – continua -. Si faceva accoglienza in portineria e si servivano pranzo e cena alle pensionate. Alla sera i Vespri, un po’ di catechesi e poi a nanna. Una routine precisa, esattissima. Aiutava un’insicura come me». Ma una volta presa la decisione di lasciare il convento, «mi sono sentita spaesata, mi vedevo già a vivere sotto un ponte», confessa al quotidiano romano. Dopo la vittoria alla seconda edizione di The Voice of Italy e un periodo passato a Madrid a lavorare in un ristorante, la ex suora racconta il suo “periodo felice” anche grazia alla musica e al brano uscito lo scorso 17 marzo. «In questo momento penso solo alla nuova canzone, vivo l’attimo e poi si vedrà. Una cosa però l’ho capita: la ricerca della felicità ci appartiene, Dio non ci vuole tristi», conclude. Una delle ultime notizie che hanno riguardato l’ex religiosa poche settimane fa, è stato l’annuncio della sua partecipazione all reality di sopravvivenza L’Isola dei Famosi. «La fame non mi spaventa», aveva detto circa una settimana fa in un’intervista.

